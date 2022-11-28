"Уже не будет": предавшего отца Урганта вычеркнули из семьи

После начала февральских событий, многие артисты шоу-бизнеса спешно покинули Россию. Кто-то быстро освоился заграницей, обзавелся работой, и даже начал выходить в свет. Другим же переезд достался нелегко, и спустя несколько месяцев они вернулись обратно. Так, в числе вернувшихся числится и ведущий Иван Ургант. Сейчас вокруг звезды крутятся разговоры — сможет ли он вернуться на телеэкраны?
Не все звездные коллеги поддержали Урганта в душевных метаниях. Например, актриса Елена Драпеко посчитала, что Иван отвернулся в страны. По мнению женщины, многие зрители не простили ведущего и справедливо вычеркнули Урганта из семьи.
"Ванечку так любили, смотрели каждый вечер его "Вечерний Ургант". Он был родным в каждом доме… Народ этого не простит. Даже если Ваня вернется, у него уже не будет прежней всенародной любви", — сетует Елена Драпеко.
74-летней актрисе кажется, что своим поведением Иван Ургант расстроил и отца, который разделяет другое мнение относительно происходящих событий. Предавшего убеждения Урганта-старшего шоумен хотел спасти свое финансовое положение, говорит Драпеко. С ней согласна и Мария Шукшина. Актриса считает, что Ивану Урганту больше не место на главном телеканале.