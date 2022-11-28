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Шоу-бизнес
Оставшаяся с младенцем на руках Зудина прошлась по невестке: Всех благ

Оставшаяся с младенцем на руках Зудина прошлась по невестке: Всех благ

Марна Зудина не оставила без внимание реплику бывшей подруги сына.
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Народный артист СССР Олег Табаков и Народная артистка России Мария Зудина поженились в 1995 году. В том же году у них родился сын Павел. Еще через 11 лет у пары появился второй ребенок – дочь Мария. Увы, но легендарный отечественный театральный педагог и худрук ушел из жизни, когда его наследнице было всего 12 лет.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Воспитанием детей платно занялась звезда сериала "Содержанок". Она довольно тепло относилась к своим малышам, поэтому у них сложились дружеские отношения с мамой. У семьи осталось много атмосферных детских снимков.

В минувшее воскресенье, 27 ноября, когда вся страна отмечала День матери, Марина Зудина тоже решила присоединиться к празднику. 57-летняя звезда театра и кино опубликовала у себя в социальных сетях две фотографии.

На первом снимке артистка была изображена с родителями, а на фтором – детьми. Вдова Олега Табаков держала в руках младенца – скорее всего, дочь Марию, а рядом с ней стоял еще маленький сын Павел.

Разумеется, трогательное фото не прошло мимо поклонников Марии Зудиной. Подписчики начали поздравлять ее с Днем матери и писать теплые слова. Бывшая невестка звезды также не прошла мимо и оставила приятный комментарий.

Мария Зудина ответила бывшей подруге сына. "Соня, всех благ", – лаконично отреагировала актриса. К слову, ее сын, по слухам, даже после расставания поддерживает хорошие отношения с несостоявшейся женой, а также финансово помогает их общему ребенку.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2022, 12:00 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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