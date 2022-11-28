Оставшаяся с младенцем на руках Зудина прошлась по невестке: Всех благ

Народный артист СССР Олег Табаков и Народная артистка России Мария Зудина поженились в 1995 году. В том же году у них родился сын Павел. Еще через 11 лет у пары появился второй ребенок – дочь Мария. Увы, но легендарный отечественный театральный педагог и худрук ушел из жизни, когда его наследнице было всего 12 лет.
Воспитанием детей платно занялась звезда сериала "Содержанок". Она довольно тепло относилась к своим малышам, поэтому у них сложились дружеские отношения с мамой. У семьи осталось много атмосферных детских снимков.
В минувшее воскресенье, 27 ноября, когда вся страна отмечала День матери, Марина Зудина тоже решила присоединиться к празднику. 57-летняя звезда театра и кино опубликовала у себя в социальных сетях две фотографии.
На первом снимке артистка была изображена с родителями, а на фтором – детьми. Вдова Олега Табаков держала в руках младенца – скорее всего, дочь Марию, а рядом с ней стоял еще маленький сын Павел.
Разумеется, трогательное фото не прошло мимо поклонников Марии Зудиной. Подписчики начали поздравлять ее с Днем матери и писать теплые слова. Бывшая невестка звезды также не прошла мимо и оставила приятный комментарий.
Мария Зудина ответила бывшей подруге сына. "Соня, всех благ", – лаконично отреагировала актриса. К слову, ее сын, по слухам, даже после расставания поддерживает хорошие отношения с несостоявшейся женой, а также финансово помогает их общему ребенку.