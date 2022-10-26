"Не могу их воспринимать": дочь покойного Табакова отказалась от отца и матери

Младшая дочь народных артистов подчеркнула, что видит на экране и на сцене театра не актеров, а Олега Табакова, Марину Зудину и своего старшего брата Павла Табакова.



Вторая жена художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олега Табаков, Народная артистка России Марина Зудина, подарила ему двоих детей. Младшая дочь Мария родилась в 2006 году, когда легенде отечественной театральной сцены было уже за 70 лет. Конечно, режиссер очень трогательно, с большой любовью и теплотой относился к своей маленькой наследнице. Увы, он ушел из жизни, когда ей было всего 12 лет.

Сегодня 16-летняя Мария уже выходит на большую сцену, однако с будущей карьерой еще не определилась. Девушка не уверена, хочет ли она пойти по стопам своего выдающегося отца, хотя она и сейчас может перенять опыт у Народного артиста СССР, просто включив телевизор.

Однако дочь покойного Олега Табакова почему-то решила отказаться от отца и матери в качестве героев кино и театральных представлений. Наследница Марины Зудиной отметила в интервью журналу "7 дней", что не воспринимает своих родственников в роли каких-то персонажей.

"Я отстраненно, как персонажей, их не могу воспринимать – и в кино, и в театре", – заявила Мария Табакова.

Младшая дочь народных артистов подчеркнула, что видит на экране и на сцене театра не актеров, а Олега Табакова, Марину Зудину и своего старшего брата Павла Табакова.