Партнер Кристины Орбакайте поддался урагану эмоций.

В начале века звездная дочка Примадонны стала петь дуэтом с грациозным брюнетом Авраамом Руссо. Мужчин вокруг крутилось много, но именно этого артиста Кристина Орбакайте решила избрать в качестве компаньона. У них вышли романтичные хиты "Просто любить" и "Любовь, которой больше нет", а сплетники тем временем обсуждали перспективность таких отношений.

Позднее в шоу "Секрет на миллион" Авраам Руссо заявлял, что Алла Пугачева побаивалась, как бы Кристина Орбакайте не забеременела от него. Впрочем, до серьезного романа дело не дошло, да и дорожки на карьерном поприще у партнеров разошлись.

С 2006 года певец несколько лет жил в США, туда он свинтил в смятении и страхе, что несколько напоминает текущее состояние улетевшей в Израиль Примадонны. Журналисты Пятого канала без намеков на связь с семьей Кристины Орбакайте спросили у Авраама Руссо, как он относится к недавно покинувшим страну звездам.

"Мне на всех наплевать! Я их не знаю!" — выразился артист. Выходит, он будто бы вычеркнул из жизни Аллу Пугачеву и признанного иноагентом Максима Галкина, хотя в прошлом мог с ними породниться.

"Если ты живешь в этой стране и любишь ее — живи", — объяснил свою позицию экс-фаворит Кристины Орбакайте.