"Наш малыш погиб": убитая горем звезда "Битвы экстрасенсов" заполучила чужого ребенка

Телешоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ, участники которого якобы демонтируют публике паранормальные явления, выполняя различные задания, является одним из самых рейтинговых программ в нашей стране. Участниками проекта становятся люди, якобы обладающие магическими способностями, позволяющими им предсказывать будущее, находить людей и даже излечивать от болезней.
По злой иронии судьбы "колдуны" порой не способны помочь даже самим себе, куда уж там до чужих трагедий. Вот и со звездой проекта Николь Кузнецовой случилась трагическая история. некоторое время назад она потеряла ребенка.
В конце прошлого года 34-летняя "волшебница" лишилась наследника, которого не смогла выходить суррогатная мать. У женщины случился выкидыш. Пережившая горе звезда "Битвы экстрасенсов", выложила всю правду в социальных сетях.
"Наш малыш погиб… Не застучало сердечко на седьмой неделе", – рассказала Николь Кузнецова.
Она подчеркнула, что о таких вещах не принято говорить на публику, однако пришлось решиться, потому что сама якобы вдохновила многих на ЭКО. "Колдунья" отметила, что все анализы изначально были в норме.
Меж тем, участница проекта "Битва экстрасенсов" не отчаялась. Она вновь обратилось за помощью к суррогатной матери. И на этот раз звезда мистического телепроекта смогла заполучить чужого ребенка. Некая женщина родила для "медиума" третьего наследника.