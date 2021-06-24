Рак легких: звезде "Битве экстрасенсов" поставили страшный диагноз

На долю Николь выпало огромное количество испытаний. С самых ранних лет девочка начала испытывать проблемы с дыханием из-за серьезного недуга – рецидивирующего папилломатоза гортани. Сегодня молодая женщина уже перенесла более трехсот операций. А недавно звезде "Битвы экстрасенсов" провели компьютерную диагностику для отслеживания динамики болезни, в результате чего у Кузнецовой был обнаружен рак легких.
Медики настояли на операции по удалению опухоли. Николь послушно согласилась. Операция состоялась, и сейчас пациентка уже проходит реабилитацию, но результат хирургического вмешательства будет ясен только через пару месяцев. В том случае, если женщине понадобится химиотерапия, ей придется отказаться, так как это противопоказано с ее диагнозом.
Тем не менее, Николь не отчаивается. В интервью "Собеседнику" ясновидящая заявила: "Бог не без милости". В этом женщину убеждает тот факт, что она до сих пор не болела ковидом, который уже коснулся всех вокруг. Экстрасенс не может сделать прививку из-за онкологии, но она прекрасно понимает, что для нее коронавирус мог бы стать "верной смертью".
Ранее "Дни.ру" писали об одном из случаев тяжелого проявления болезни звезды "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецовой.
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