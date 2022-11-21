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Шоу-бизнес
"Вырыла себе яму": осевшая за бугром Вайкуле ластится к Пугачевой ради пропитания

"Вырыла себе яму": осевшая за бугром Вайкуле ластится к Пугачевой ради пропитания

Верная подруга Аллы Пугачевой скитается со своими концертами, на которые приходит очень мало зрителей.
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Лайма Вайкуле уже давно осела за границей. Сначала жила там молча, а потом вдруг решила показать свое негативное отношение к стране, которая годами ее кормила, выйдя на сцену с украинским флагом. Неудивительно, что часть поклонников отвернулась от подружки Аллы Пугачевой.

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Теперь знаменитая блондинка дает концерты за бугром, однако гонорары, которые она получает, сложно сравнить с теми, что были до ее скандальных выходок. Как пишут СМИ, артистка "сама вырыла себе яму", открестившись от всего, что связано с Россией. Хотя связи со страной она оборвала не до конца: как передает "Царьград", она пытается сохранить там бизнес, который сейчас проходит проверки, связанные с налогами.

Теперь со своими выступлениями блондинка скитается по заграничным городам. Накануне стало известно, что артистка, можно сказать, ластится к Алле Пугачевой – чтобы приехать к ней в гости. Вопрос не только в тоске по своей подруге, но и в пропитании, ведь звезда планирует направиться в гастроли по трем городам Израиля. Правда, зрителей ожидается немного: залы, в которых планирует петь Лайма Вайкуле, вмещают всего тысячу человек.

Цены на ее концерты, к слову, не сильно кусаются: билет обойдется от 4 до 9 тысяч рублей. Музыкальный критик Алексей Остудин решил посчитать, сколько оскандалившаяся певица получит с выступлений за пределами Латвии. Сумма не такая уж и баснословная – приятельница Аллы Пугачевой заработает от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей в среднем.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 ноября 2022, 09:38 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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