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Шоу-бизнес
Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова

Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова

Несмотря на скандалы, Марат Башаров остается востребованным актером.
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В прошлом году Ольга Бузова покинула МХАТ имени Горького, сыграв несколько раз в постановке "Чудесный грузин". Так называемое увольнение поющей телеведущей из театра связано со сменой руководства в культурном учреждении и якобы низкими продажами билетов. Теперь стало известно, что после Бузовой в театр пригласили не менее скандальную персону – Марата Башарова.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

В отличие от Ольги, 48-летний актер имеет необходимое для этой работы образование. Журналисты узнали, что Башаров появится в новом спектакле "Нежданно-негаданно". Марат сыграет героя по имени Сеня. В этой постановке также задействованы и другие знаменитые актеры – такие, как Наталия Медведева, Екатерина Ливанова, Агния Кузнецова, Николай Коротаев, Андрей Вешкурцев.

Как примет публика Башарова, пока можно лишь предположить, ведь люди еще не забыли о рукоприкладстве актера. Всей стране известно, как артист избивал своих жен, за что, образно говоря, был оплеван народом с ног до головы.

Кстати, сейчас Марат Башаров принимает участие в другом проекте, который когда-то тоже покорила Ольга Бузова – шоу "Ледниковый период". Артист выходит на лед вместе с чемпионкой мира Оксаной Домниной.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 22:13 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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