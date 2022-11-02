Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова

В прошлом году Ольга Бузова покинула МХАТ имени Горького, сыграв несколько раз в постановке "Чудесный грузин". Так называемое увольнение поющей телеведущей из театра связано со сменой руководства в культурном учреждении и якобы низкими продажами билетов. Теперь стало известно, что после Бузовой в театр пригласили не менее скандальную персону – Марата Башарова.
В отличие от Ольги, 48-летний актер имеет необходимое для этой работы образование. Журналисты узнали, что Башаров появится в новом спектакле "Нежданно-негаданно". Марат сыграет героя по имени Сеня. В этой постановке также задействованы и другие знаменитые актеры – такие, как Наталия Медведева, Екатерина Ливанова, Агния Кузнецова, Николай Коротаев, Андрей Вешкурцев.
Как примет публика Башарова, пока можно лишь предположить, ведь люди еще не забыли о рукоприкладстве актера. Всей стране известно, как артист избивал своих жен, за что, образно говоря, был оплеван народом с ног до головы.
Кстати, сейчас Марат Башаров принимает участие в другом проекте, который когда-то тоже покорила Ольга Бузова – шоу "Ледниковый период". Артист выходит на лед вместе с чемпионкой мира Оксаной Домниной.