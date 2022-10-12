Сменившего пол Башарова поймали с замужней блондинкой

Радостная новость для всех поклонников фигурного катания — стартует новый сезон проекта "Ледниковый период". Среди участников, как и прежде, опытные фигуристы и Олимпийские чемпионы, катающиемся в паре с популярными звездами: актерами, певцами и даже тиктокерами.
Не обошлось и без участников прошлых сезонов — на лед снова выходит Марат Башаров. Пару в этом сезоне актеру составит блондинка Оксана Домнина. Фигуристка замужем за другим участником проекта — Романом Костомаровым, выступающим с актрисой Валерией Ланской.
Ради одного из выступлений Марату Башарову даже пришлось временно сменить пол. Актер перевоплотился в японскую гейшу, и вместе с Оксаной Домниной показал номер в восточных традициях. Получилось ли у Башарова сыграть японку, зрители узнают уже в грядущие выходные.
В новом сезоне "Ледникового периода" появится и супруга постановщика проекта Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова. Напомним, что пара познакомилась как раз на съемках проекта практически 10 лет назад.
А вот Татьяны Тарасовой в первом выпуске шоу не будет, она появится позже. Ранее, знаменитая тренерша заявила, что не рада участию Марата Башарова в проекте. По ее словам, он вызывает у нее только негативные эмоции.