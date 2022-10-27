Сменивший пол Башаров упал в ноги взрослой женщине: Совершенно глупый идиот

Марат Башаров вновь поразил зрителей своими выходками.

Новый сезон шоу "Ледниковый период" только стартовал, а уже наполнен интригами. Журналисты побывали на съемках третьего выпуска и своими глазами увидели, как один из участников проекта Марат Башаров упал к ноги взрослой женщине — тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Речь идет о давнем конфликте между Башаровым и тренером Тарасовой. Напомним, что Марата обвиняют в домашнем насилии в нетрезвом состоянии. Эта история облетела все телевидение, а обсуждения не затихали несколько месяцев.

Тогда, на одном из эфиров шоу "Пусть говорят" Татьяна Тарасова высказала все, что думает о скандальном мужчине. Она считает, что поведение Марата Башарова совершенно недостойно его статуса. Тренер выразилась, что актеру нужно сниматься, а не светиться в скандалах.

"Он что, совершенно глупый идиот, что сам не понимает, что ему нужно лечиться?" — задавалась вопросом Татьяна Анатольевна.

Кажется, Марат Башаров решил помириться со звездной коллегой. Интересно, что произошло это во время номера в паре с Оксаной Домниной. Для него артист вновь на несколько часов переоделся в женщину. Сменивший ради выступления пол Башаров подарил Татьяне Анатольевне букет цветов и извинился.