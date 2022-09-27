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Шоу-бизнес
"Намекают на аборт": врачи вынесли матери особенного ребенка Бледанс страшный вердикт

"Намекают на аборт": врачи вынесли матери особенного ребенка Бледанс страшный вердикт

Эвелина Бледанс пришлось пережить страшные муки выбора в период беременности.
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Эвелина Бледанс развелась с отцом своего особенного ребенка Александром Семиным в 2016 году. При этом пара целый год скрывала от поклонников факт развода. Это продолжалось до тех пор, пока Семин не обрел новое счастье. Его новой женой стала Марина Ментусова, которая родила ему дочь Веру.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Тогда все явно указывали, что причина распада пары в рождении мальчика по имени Семен с особенностями развития. С тех пор прошло много лет, и спустя годы бывший муж Эвелины Бледанс рассказал о том непростом периоде в жизни.

В свежем интервью признанной иноагентом Екатерине Гордеевой в ее ютуб-шоу бывший муж Бледанс заявил, что испытал после рождения "солнечного" мальчика. По его словам, даже если бы Бледанс согласилась бы на аборт, то надежда на рождение нормального ребенка все равно была бы.

"Я нормальный боящийся родитель, который, как и все, ждет идеального ребенка. Я не допускал этой мысли. Когда тебе намекают на аборт, ты говоришь окей. Но в надежде, что родится здоровый ребенок", – рассказал бывший муж Бледанс.

Продюсер продолжает оказывать поддержку сыну и его звездной матери после развода. Семену сейчас десять лет, и мальчик требует много отцовского внимания. Бывший муж Эвелины Бледанс признался, что развод был его личным проигрышем, ведь мужчине гораздо сложнее справиться с такой непростой ситуацией. Он не стал отрицать, что лучше уйти, чем постоянно стесняться своего ребенка.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Эвелина Бледанс. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 27 сентября 2022, 17:08 Источник: "Ютуб" • Требует проверки
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