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Шоу-бизнес
Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя

Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя

Ксения Собчак стала связана с уголовного делом. Пережившая стресс женщина приняла решение, разделившее ее жизнь на "до" и "после".
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Последние несколько месяцев вокруг телеведущей не утихали слухи о ее второй беременности. Очевидцы, видевшие обрюхаченную Ксению Собчак с округлившимся животом, делились своими впечатлениями то тут, то там. Даже экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев, который любит комментировать жизнь светской тусовки, поделился, что слухи правдивы.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Друзья видели Ксюшу в Юрмале, говорят, что беременность уже хорошо видно", – по секрету поделился экс-житель телестройки.

Однако в новом выпуске "Осторожно: Собчак", Ксения лишилась живота, который приписывали ей многие. Появившаяся перед камерами женщина показала плоский живот и талию, подчеркнутую жакетом, тем самым положив конец всем слухам о втором ребенке.

Но было и кое что, что заставило всех зрителей ахнуть: новая стрижка Ксении Собчак. У парикмахера телеведущая отрезала знатную часть себя: вместо привычной длины продемонстрировала каре.

Новый имидж многим пришелся не по вкусу: большинство комментаторов сошлись во мнении, что образ старит Ксению Собчак. Мы же уверены, что главное – нравится ли стрижка самой Ксении Собчак, но, даже если нет, то, как известно, волосы – не зубы...


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 12:33 Источник: Youtube, канал "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
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