"Его отвергают": разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну

Телеведущая и общественный деятель Катя Гордон в 42 года стала мамой в третий раз. Разродившаяся женщина назвала мальчика необычным и, мягко говоря, неординарным именем — Теодором. С одной стороны, такое имя выделяется среди остальных, а с другой — ребенок может столкнуться с трудностями.
Детско-подростковый психолог Яна Климченко обсудила с Пятым каналом ситуацию и ответила на вопрос, сломала ли Гордон жизнь своему сыну. По мнению эксперта, выбор необычного имени для ребенка — это реализация амбиций родителя. Будучи известной, Катя Гордон привыкла быть в центре внимания, поэтому и для своего сына она желает того же.
Другой причиной становятся проблемы из детства. Погоня за вниманием может вылиться в неполноценность ребенка. Психолог говорит о том, что общество может оттолкнуть слишком вычурное имя сына Кати Гордон.
"Человеку будет тяжело заявить о себе где-то в социуме — например, на работе. Потому что он будет привыкать, что его отвергают", — комментирует эксперт.
Климченко добавляет, что решать проблему нужно сразу. Родителям стоит решить для себя что важнее: желание выделяться или благополучие ребенка. Получается, что Катя Гордон еще может передумать и дать мальчику более привычное имя.