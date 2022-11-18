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Шоу-бизнес
"Его отвергают": разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну

"Его отвергают": разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну

Телеведущая Катя Гордон стала мамой в третий раз. С самого рождения ребенок находится в центре внимания.
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Телеведущая и общественный деятель Катя Гордон в 42 года стала мамой в третий раз. Разродившаяся женщина назвала мальчика необычным и, мягко говоря, неординарным именем — Теодором. С одной стороны, такое имя выделяется среди остальных, а с другой — ребенок может столкнуться с трудностями.

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Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Детско-подростковый психолог Яна Климченко обсудила с Пятым каналом ситуацию и ответила на вопрос, сломала ли Гордон жизнь своему сыну. По мнению эксперта, выбор необычного имени для ребенка — это реализация амбиций родителя. Будучи известной, Катя Гордон привыкла быть в центре внимания, поэтому и для своего сына она желает того же.

Другой причиной становятся проблемы из детства. Погоня за вниманием может вылиться в неполноценность ребенка. Психолог говорит о том, что общество может оттолкнуть слишком вычурное имя сына Кати Гордон.

"Человеку будет тяжело заявить о себе где-то в социуме — например, на работе. Потому что он будет привыкать, что его отвергают", — комментирует эксперт.

Климченко добавляет, что решать проблему нужно сразу. Родителям стоит решить для себя что важнее: желание выделяться или благополучие ребенка. Получается, что Катя Гордон еще может передумать и дать мальчику более привычное имя.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Катя Гордон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2022, 14:50 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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