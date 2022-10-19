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Шоу-бизнес
Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье

Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье

19 октября Катя Гордон отмечает день рождения. Ей исполняется 42 года.
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Катя Гордон известна как разносторонняя личность. Она прославилась как журналистка, проявила себя как ведущая и писательница, преуспела в юридической карьере. Личная жизнь Кати тоже всегда была насыщенной. Сейчас Гордон счастлива в браке и готовится стать мамой в третий раз. Однако прежде чем обрести гармонию, ей пришлось не раз обжечься.

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Впервые личная жизнь Екатерины стала поводом для обсуждения еще в начале нулевых, когда она вышла замуж за уже известного к тому моменту ведущего Александра Гордона. 20-летней девушке удалось не только познакомиться со звездой программы "Нью-Йорк, Нью-Йорк", но очаровать ее. Однако в искренность новоиспеченной Гордон верили не все.

Многие предполагали, что Катя выскочила за телеведущего ради собственной выгоды. Тем не менее союз просуществовал шесть лет и рухнул не по вине девушки. После расставания она еще долго страдала по Гордону и загружала себя работой.

Через несколько лет старания принесли плоды – Катя стала известной журналисткой. Карьера Гордон пошла в гору, но это не мешало ей активно строить личную жизнь. Вскоре в жизни писательницы появился новый возлюбленный – звездный адвокат Сергей Жорин.

Сергей и Екатерина связывали себя узами брака дважды. В первый раз они поженились в 2011-м, но вскоре, когда Гордон уже была беременна, развелись. В 2012-м у пары родился сын Даниил. Спустя два года журналистка и адвокат снова сошлись, но безуспешно. Вскоре брак распался окончательно.

Пережив два развода, Катя спрятала свою личную жизнь от посторонних глаз. Телеведущая упорно сохраняла в тайне любовные дела, а в 2017 году родила сына Серафима. Поговаривали, отцом ребенка стал загадочный бизнесмен. Имя возлюбленного журналистка предпочитала скрывать.

Сегодня, после нескольких неудачных браков, в личной жизни Гордон царит гармония. В начале этого года ведущая вышла за бизнесмена Виктора Хархалиса. А сейчас Катя готовится стать мамой в третий раз. Совсем скоро в семье родится мальчик. Телеведущая раскрыла, что крестной малыша станет ее близкая подруга Лера Кудрявцева.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Катя Гордон. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2022, 14:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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