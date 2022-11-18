Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
Русский язык больше не пригодится: живущим в Израиле двойняшкам иноагента Галкина наняли учителя иврита
партнеры
Пятница
18 ноября
Лента новостей
13:54
Пока муж далеко: бросившего невесту Кадырова засняли во время страстного поцелуя с Аллой
13:53
Новый удар для онкобольной: дочь Заворотнюк разбилась на машине
13:02
Какой ужас! Обколотая Мадонна заживо сгорела в собственной спальне
12:03
"Хотела попрощаться": внезапно отъехавшую 65-летнюю Андрейченко шумно проводили в последний путь
11:02
"Привела к возбуждению уголовного дела": стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве
10:38
Для больниц и поликлиник Москвы закупили более трех тысяч единиц кардиологического оборудования
10:25
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
10:20
"Мне ничего не говорил": любимый мужчина бросил Поплавскую через месяц после свадьбы
10:06
Рынок новостроек рухнул на 54%
09:50
Как сэкономить на ипотеке: советы для семей с детьми
09:38
Грабители обнесли виллу Олега Тинькова в Италии
09:27
"Выходит замуж": стали известны детали свадьбы старухи Булановой с молоденьким спортсменом
09:25
В пожаре в Стерлитамаке погибли пятеро детей
09:13
Скончался заслуженный артист Владимир Мусатов
08:51
Россияне стали чаще покупать недвижимость в одной стране
08:46
"Посмотрите на эту мразь": у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт
06:19
Уже познакомил с друзьями: Старикана-деспота Питта поймали за руку с чужой женой
04:31
На "однушку" в Москве надо копить 15 лет
02:15
Наркотическое опьянение: Развалившая телеса в ванной голая Семенович кайфанула
00:13
День Ионы: традиции и запреты в праздник 18 ноября
22:02
"Готовы с какашками сожрать": Гузееву и Смехову столкнули лбами
21:18
"Максик перепутал": пустившая двоих в свою норку Лолита объявила отца на пятом месяце
20:36
"Мы встречаемся": бросившая Авербуха Арзамасова нашла счастье с молодым
20:00
Петля: 39-летняя Светлана Ходченкова ушла молча
19:13
Тест: угадайте советский фильм по фотографии со съемок
18:46
Задравшая юбку Наталья Штурм отдалась толпе мужиков: Очень довольна
18:01
С пополнением! Узревший пузо жены Маликов рванул прочь без оглядки
17:01
"Труп": шакалы закопали окровавленную Шпицу в лесной глуши
16:16
"Может коснуться любого": спустя семь лет близкий друг обнародовал настоящую причину смерти Фриске
15:55
"Полтора-два миллиона": жена футболиста Погребняка достала заначку ради шикарного новогоднего отдыха
15:47
"Я сейчас тебе покажу!": убитая горем Долина с оружием бросилась на мужиков
14:55
Не нужны: Заявивший о рождении ребенка Батрутдинов сбежал с манатками от невесты
14:29
Бросила карьеру и стала многодетной мамой: как живет звезда сериала "Дорогая Маша Березина" Азарова
14:11
Отчаянный шаг: влипший в проблемы с полицией на чужбине внук Пугачевой оказался на краю
13:48
"Самый тяжелый случай": Зеленского застукали в наркологической клинике
13:47
В Челябинской области в гаражах нашли два трупа
13:22
У жителя подмосковной Старой Купавны изъяли восемь кило марихуаны
13:07
"Я съехала": оставшаяся ни с чем Поплавская сбежала от мужа с голыми детьми на руках
12:22
"Пришлось": попавшая в ловушку Собчак изменила лицо после возвращения в Россию
12:04
"Сидеть на таблетках": Раскрыта правда о зависимости двуполой дочери Глюкозы
11:04
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
10:39
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
10:17
"Огромная трагедия": новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова
10:10
21 ножевой удар и смерть: на Ларису Удовиченко напал убийца-вор
10:07
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
09:54
"Продают память": безработная внучка избавляется от наследства Гурченко
09:17
Не прошло и года: измученная безысходностью жена Прилучного сообщила о проблемах
09:07
"Это кощунство": Растерзанное дикой толпой тело Урганта нашли в неожиданном месте
08:54
Тяжелая доля: в России могут упростить продажу некоторых квартир
08:51
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель
"Никчемная биомасса": Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки
Отчаянный шаг: влипший в проблемы с полицией на чужбине внук Пугачевой оказался на краю
"Самая красивая пара": Гусеву после шашней с Домогаровым сняли в интимной позе с голой грудью
Проблемы со здоровьем? Народ оторопел от вида безобразно расплывшегося Борисова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Какой ужас! Обколотая Мадонна заживо сгорела в собственной спальне

Какой ужас! Обколотая Мадонна заживо сгорела в собственной спальне

Певица Мадонна в последнее время ведет себя довольно странно.
прочитано 335 раз

По мнению фанатов, "старушка" слегка слетела с катушек. 64-летняя звезда, судя по всему, перенесла несколько пластических операций, увеличив ягодицы и откачав жир с талии и других мест. При этом Мадонна не забыла обколоть лицо и губы, да так сильно, что теперь певицу с трудом можно узнать. В Сети шутят, что она стала похожа на гуманоид.

ПО ТЕМЕ

"Вызывайте санитаров": лакающую из собачьей миски Мадонну сняли на видео

Превратилась в гуманоида: фанаты в ужасе от новых снимков обколотой Мадонны

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Поведение звезды тоже вызывает вопросы. В личном блоге Мадонна то и дело появляется в провокационных нарядах, а порой и вовсе без них. Артистка показывает поклонникам обнаженные груди, чем шокирует даже самых либерально настроенных фанатов.

Не так давно в Сети появились кадры, на которых артистка сидит на кровати в собственной спальне, призывно раздвигая ноги и демонстрируя грудь в сетчатом бюстгальтере. На видео наложен фильтр с огнем и создается впечатление, будто звезда горит заживо. Какой ужас!

Поклонники с недоумением отнеслись к очередной безумной выходке Мадонны. Некоторые советуют "бабке" успокоиться, но, скорее всего, это случится еще не скоро.

Напомним, ранее звезда выставила на продажу свой NFT – виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен, с помощью которой создается цифровой слепок для любого уникального предмета. И этим уникальным предметом стала вагина артистки. Причем по словам Мадонны, выполнена она в мельчайших подробностях.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Cinetext / Distler / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2022, 13:02 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мне ничего не говорил": любимый мужчина бросил Поплавскую через месяц после свадьбы

Не сдержать слез
Шоу-бизнес

"Привела к возбуждению уголовного дела": стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве

Новые подробности
Шоу-бизнес

"Хотела попрощаться": внезапно отъехавшую 65-летнюю Андрейченко шумно проводили в последний путь

Неожиданно!
Недвижимость

Россияне стали чаще покупать недвижимость в одной стране

Спрос вырос

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+