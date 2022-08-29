Превратилась в гуманоида: фанаты в ужасе от новых снимков обколотой Мадонны

Несмотря на достигнутые музыкальные высоты и весьма заметный возраст, знаменитость даже не думает о старости. Для поддержания образа молодой звезды певица не отказывается от помощи пластического хирурга, а кабинет косметолога для нее — часть рабочей рутины. Мадонна уже давно преобразилась до неузнаваемости — лицо красотки обколото инъекциями, а в ягодицы вшиты силиконовые импланты. Не все фанаты рады таким преображениям и говорят прямо — звезда себя изуродовала.
Новые фото в личном блоге певицы вызвали негодование публики и поток негативных комментариев, ведь удивляться есть чему. Мадонна лежит на полу ванной комнаты, прямо около черного унитаза в провокационном образе — облегающий корсет, шорты, откровенные чулки в сетку. Отрешенный взгляд и неестественную позу поддерживает многозначительная подпись: "Иногда нужно просто запереться в ванной".
Для истинных фанатов такое поведение знаменитости не новость. В течение всей карьеры Мадонна эпатировала публику: боролась со стереотипами, говорила о феминизме и не мирилась с теневой ролью женщины в обществе. В разное время в ее перфомансах были разговоры о расизме и восточной философии. Она задавала тренды мировой поп-музыки. И хотя знаменитость продолжает делать громкие заявления, за эпатажным образом мало кто слышит ее голос.