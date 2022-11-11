"Не стало": Появились подробности внезапной смерти Булановой

В жизни прославленной певицы, кажется, наконец-то наступил прекрасный период: она влюбилась в мужчину, который на 19 лет младше, а он ответил ей взаимностью. Недавно артистка посетила программу Бориса Корчевникова и святилась от счастья, но блондинка не знала, что ее ждет ближе к концу шоу.
Певица лепетала о счастье со своим избранником, рассказывала о карьере и слушала веселые песни. Но в какой-то момент журналист затронул больную для нее тему – смерть любимой мамы. Экс-солистка "Миража" расплакалась прямо в студии, видимо, вспомнив тяжелое время после ухода дорого человека.
Борис Корчевников решил узнать у нее подробности смерти Нины Булановой. "Мамы не стало, наверное, тогда, когда она была очень нужна, особенно нужна", – отметил журналист. Рыдающая от горя звезда сказала, что ее самый родной человек ушел пять лет назад. 85-летняя женщина не болела, но внезапно умерла от инфаркта.
Конечно, это было непростое время для певицы, но сейчас она как будто заново обрела семью. Борису Корчевникову артистка рассказала о замечательных родителях своего возлюбленного, которые приняли ее настолько радушно, что смогли стать для нее уже родными людьми.
"Они заменили мне моих родителей, потому что у меня уже родителей нет. Спасибо им огромное за это", – сказала Татьяна Буланова.