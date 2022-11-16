Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
Русский язык больше не пригодится: живущим в Израиле двойняшкам иноагента Галкина наняли учителя иврита
партнеры
Среда
16 ноября
Лента новостей
12:19
Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссеру "Ералаша" выпустят на свободу
12:19
"Я отговаривал ее от этого шага": самовольная дочь пошла против воли Сергея Мигицко
11:54
Утонувшую Волочкову похоронили после пышного прощания: Доказала
11:28
Треть покупателей согласны на апартаменты
11:04
"Нас разводят": Изнуренный руганью с Подольской Пресняков решился на отчаянный шаг
10:26
"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина
10:26
"Согрешила": Разинувшая рот Михалкова развлеклась с горячим жеребцом
10:02
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
09:53
"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем
09:50
Квартира с видом на Кремль: как поселиться в центре Москвы
09:34
Тяжелая форма аутизма: сделавшая ДНК-тест многодетная Водянова вышвырнула ребенка из семьи
09:33
Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране
09:00
"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу
08:59
"Другая реальность": россиян предупредили о росте цен на недвижимость
08:45
"Атака, чтобы убить меня": Запашный с разодранным лицом после схватки с тигром вышел к народу
06:19
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
04:33
Осатаневшая одиночка Седокова шокировала кровавыми зубами после новости о разводе
02:16
Ипотека в 1,5 раза дороже аренды квартиры
00:05
Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября
23:15
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
22:25
Привезут домой в гробу: сын 84-летнего Аркадия Инина умер в Турции в день рождения матери
21:55
"Омертвение тканей": 76-летнего Хазанова пришибло смертью
20:59
Тест: отгадай советский фильм по актрисе
20:32
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
19:43
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
19:04
"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены
18:41
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть
17:40
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
16:42
"Очень больно": замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках "Ледникового периода"
15:47
"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки
15:15
Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство
14:49
"Лужу в коридоре сотворил": Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу
14:24
Казанский стрелок полностью признал свою вину в убийстве девяти человек
14:15
"Смерти не очень естественные": Кто на самом деле виноват в гибели звезд "Ласкового мая"
13:57
Пластика, наркотики и шизофрения: что стало с актрисами из сериала "Клон" спустя 22 года
13:49
Скончалась звезда фильма Михалкова "Раба любви"
13:43
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
13:18
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик влетел в стену
12:53
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
12:41
"Не стоит": стареющая Кудрявцева проболталась о проблемах мужа в постели
12:35
Несчастливый брак с дочерью Табакова и поздний ребенок: как живет звезда "Склифосовского" Ильин
12:28
Расти своего травмированного с детства ребенка сама: Гуф отказался помогать Айзе после развода
12:26
В Подольске сгорел бывший завод "Зингер"
12:08
"Выходила замуж беременной": молодуха похотливого Прилучного выкатила пузо
11:14
"Инсульт": врач рассказал о необратимых процессах у сраженного болезнью Вдовиченкова
11:11
"Плачет": Найденную на капоте искореженную Валерию разрезали на части
10:27
Рак, мучения и смерть: Раздутого донельзя Баскова упекли в клинику
10:23
Прощайте, сауны со сладкими мальчиками: закон о запрете гей-пропаганды пустит по миру красавца Колдуна
10:08
Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине
10:05
Столичные ЖК с квартирами до 10 млн рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
"Реанимировать бесполезно": усохшего на закате дней Маслякова закопали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я отговаривал ее от этого шага": самовольная дочь пошла против воли Сергея Мигицко

"Я отговаривал ее от этого шага": самовольная дочь пошла против воли Сергея Мигицко

В Москве состоялась премьера третьего сезона популярного российского сериала "Тест на беременность". Главные роли в этом проекте KION исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Актер и телеведущий Сергей Мигицко в этом фильме сыграл врача-анестезиолога Александра Анатольевича Донцова. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой.
прочитано 31 раз

Сергей Мигицко женат вторым браком. Обе его супруги к искусству отношения не имеют. Зато дочери пошли по стопам актера. Екатерина Мигицко (род. 1980) играет в Московском театре Ленком Марка Захарова. А Анна Мигицко (род. 1994) служит в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева Санкт-Петербурга.

ПО ТЕМЕ

Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность

Сергей Мигицко знает все подводные камни этой профессии. "Старшую дочь я отговаривал, конечно, – признался он "Дни.ру". – Но он все равно пролезла! А младшую и не отговаривал".

Есть у актера и внук. "Ему десять лет и пока рано говорить, какую профессию он выберет в итоге, – улыбается артист. – Но он очень похож на меня! И гордится моими успехами. Я для него авторитет, хотя и побаивается меня".

Правда, проводить время с внуком удается редко. "Он с мамой живет в Москве, а я – в Питере", – пояснил актер.

Сергей Мигицко в апреле будущего года отметит 70-летие. Но, по его словам, подготовкой к юбилею он пока не занимается – и рано, и настроение не то. Зато думает о работе, о ролях. В этом году, например, помимо "Теста на беременность", он появился еще и в роли волейбольного тренера в сериале "Чайки".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2022, 12:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Топ-10 лучших актеров уходящего года

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране

Когда ждать возвращения в эфир
Шоу-бизнес

"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина

Большое горе
Шоу-бизнес

"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем

Конец любви
Шоу-бизнес

Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер

Что случилось с певцом

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Регионы

Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+