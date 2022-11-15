Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность

Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность

В Москве состоялась премьера нового сезона популярного российского сериала "Тест на беременность". Главные роли в этом проекте KION исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Появление последней стало большим событием еще в прошлом сезоне – поклонники певицы не ожидали ее увидеть в новом амплуа.
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Многие сомневались, придет ли старшая дочь Аллы Пугачевой на премьеру в кинотеатр "Художественный". Слишком много негатива на ее семью обрушилось в последнее время. И именно поэтому Кристина в этот раз от общения с прессой категорически отказалась. Она лишь на несколько секунд вышла к камерам, чтобы попозировать.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Если бы ее мать была сейчас в Москве, то конечно, обрадовалась бы выходу на экраны продолжения телесериала с любимой доченькой. Кристина ведь светится от счастья! Но Алла Пугачева с младшими детьми детьми сейчас на Земле обетованной. И успеха дочери не видела.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В последний раз сама Примадонна появлялась в кино в Москве 6 сентября прошлого года, когда в этом же кинотеатре состоялась премьера сериала "Вертинский". Она была с Максимом Галкиным. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что через год пятого мужа певицы объявят иностранным агентом, а сама она получит израильский паспорт и покинет родину...

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Что же касается Кристины Орбакайте, то он избегает любых разговоров об уехавшей матери, улыбается и говорит, что настроение у нее "отличное".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 15 ноября 2022, 23:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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