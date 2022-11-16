Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссеру "Ералаша" выпустят на свободу

Режиссер "Ералаша" заявил, что его облили грязью и нагло оболгали.

В 2020 году Россию сотрясла шокирующая весть – режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого подозревают в растлении малолетних. Несколько месяцев назад его приговорили и дали 14 лет "строгача" за педофилию. Однако сегодня стало известно, что приговор изменили. Режиссеру снизили срок до шести с половиной года в колонии поселения. Теперь его выпустят на свободу раньше.

Сам режиссер "Ералаша" утверждает, что невиновен. На этом же настаивает и его правозащитник. Представители Ильи Белостоцкого также распространяют в Сети информацию о том, что приговор неверен. В соцсетях они рассказывают, как лишение свободы негативно повлияло на жизнь режиссера. Об этом он поведал в своем письме. Он заявил, что жалеет упущенного времени и уверен, что за свою жизнь мог бы сделать больше. При этом его якобы неправомерно оболгали и облили грязью. Ему очень даль своих родственников и себя из-за произошедшего скандала. Друзья и близкие режиссера не верят в правомерность приговора и также считают его невиновным, сообщает сайт "Радио 1".

"Жаль тех фильмов, которые я не сниму. Жаль тех ребят и тех взрослых, которые уже не улыбнутся, не станут чуть лучше", – пишет режиссер "Ералаша".

Илья Белостоцкий с 2004 года является членом Гильдии кинорежиссеров России, а также кинорежиссером-постановщиком тележурнала "ералаш" и популярного сериала "След".