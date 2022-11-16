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16 ноября
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Шоу-бизнес
Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссеру "Ералаша" выпустят на свободу

Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссеру "Ералаша" выпустят на свободу

Режиссер "Ералаша" заявил, что его облили грязью и нагло оболгали.
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В 2020 году Россию сотрясла шокирующая весть – режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого подозревают в растлении малолетних. Несколько месяцев назад его приговорили и дали 14 лет "строгача" за педофилию. Однако сегодня стало известно, что приговор изменили. Режиссеру снизили срок до шести с половиной года в колонии поселения. Теперь его выпустят на свободу раньше.

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Сам режиссер "Ералаша" утверждает, что невиновен. На этом же настаивает и его правозащитник. Представители Ильи Белостоцкого также распространяют в Сети информацию о том, что приговор неверен. В соцсетях они рассказывают, как лишение свободы негативно повлияло на жизнь режиссера. Об этом он поведал в своем письме. Он заявил, что жалеет упущенного времени и уверен, что за свою жизнь мог бы сделать больше. При этом его якобы неправомерно оболгали и облили грязью. Ему очень даль своих родственников и себя из-за произошедшего скандала. Друзья и близкие режиссера не верят в правомерность приговора и также считают его невиновным, сообщает сайт "Радио 1".

"Жаль тех фильмов, которые я не сниму. Жаль тех ребят и тех взрослых, которые уже не улыбнутся, не станут чуть лучше", – пишет режиссер "Ералаша".

Илья Белостоцкий с 2004 года является членом Гильдии кинорежиссеров России, а также кинорежиссером-постановщиком тележурнала "ералаш" и популярного сериала "След".

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Автор: 16 ноября 2022, 12:19 Источник: Рен-ТВ ✓ Надежный источник
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