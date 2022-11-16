Первая жена погибла вместе с дочерью, а вторая предала: что случилось с Игорем Ливановым

Звезде фильмов "Тридцатого уничтожить!" и "На углу, у Патриарших" пришлось пережить много личных трагедий.

Игорь Ливанов известен своими яркими театральными и киноролями. Актер полюбился многим зрителям в образа стойких и сильных духом мужчин, которых играл на экранах. Однако не все знают, что эти качества помогали артисту преодолевать испытания и в реальной жизни.

Игорь Ливанов появился на свет в 1953 году. Родители будущего артиста руководили кукольным кружком, и тот со временем тоже увлекся актерским мастерством. Окончив школу, Ливанов понял, что хочет посвятить себя творчеству, и поступил в ЛГИТМИК.

В 1979 году актер дебютировал в картине "Безответная любовь". Первая работа оказалась удачной, однако успех пришел к нему не сразу. Лишь в 1993 году, когда на экраны вышел фильм "Тридцатого уничтожить!", Ливанов стал по-настоящему популярным и востребованным. Артиста полюбили многие зрители, но не все догадывались, какие ужасы творились в его личной жизни.

Первую серьезную любовь Игорь Ливанов встретил еще в студенчестве. Его избранницей, а потом и женой, стала однокурсница Татьяна Пискунова. Супруги вместе воспитывали дочь Ольгу и были счастливы. Но в 1987 году семейную идиллию разрушила трагедия. Жена и восьмилетняя дочь актера погибли в одном из последних вагонов поезда, когда в него на полной скорости врезался грузовой состав. Ливанов потерял ребенка и овдовел в 34 года.

Артист долго не мог оправиться от горя и прийти в себя. К счастью, вернуться к жизни ему помогла новая любовь. Он встретил Ирину Бахтуру, которая сегодня известна как Безрукова. В браке у пары появился сын Андрей. Увы, в 2000 году семья рухнула. Супруга предала актера и променяла его на Сергея Безрукова.

Ливанов переживал из-за разлуки с наследником и всеми силами старался поддерживать с ним связь. А в 2015 году сына звезды не стало. Андрей скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 25 лет. Единственное, что помогло актеру справиться с еще одним горем – любимая семья.

Третьей женой звезды стала юрист Ольга. Они смогли построить крепкий брак и вместе воспитывают сыновей: 15-летнего Тимофея и семилетнего Илью. Игорь Ливанов души не чает в супруге и наследниках, но не забывает и про карьеру. Он по-прежнему активно снимается и остается востребованным актером.