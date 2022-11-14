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Шоу-бизнес
Как у мамы: что известно про израильский паспорт американской литовки из России Кристины Орбакайте

Как у мамы: что известно про израильский паспорт американской литовки из России Кристины Орбакайте

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку нашли и доказали у себя еврейские корни.
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Израильское гражданство Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – "дарконе". Она не еврейка по крови, но право на алию (получение гражданства Израиля) получила по факту родства с евреем Максимом Галкин, мать которого Наталья Григорьевна – чистокровная еврейка. Она даже похоронена в Израиле.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

На этом же основании гражданство этой солнечной страны уже, как говорят, получили и младшие дети жены иностранного агента – 9-летние двойняшки Лиза и Гари Галкины. Теперь на заветный паспорт может претендовать и ее старшая дочь – 51-летняя Кристина Орбакайте.

Стоит заметить, что у Кристины, помимо российского, уже есть литовское гражданство. Она получила его 20 лет назад. Причем для этого Орбакайте не пришлось придумывать какие-то схемы, типа больших инвестиций или покупки дорогой недвижимости. Просто бабушка Орбакайте – литовка, поэтому ее внучка по закону имела право на гражданство данной страны. В Литве у Орбакайте проживают сегодня родственники, в том числе отец Миколас Орбакас. Церемония вручения литовского паспорта артистке проходила в посольстве.

Ходят слухи, что у старшей дочери Пугачевой есть вид на жительство и в США. Ее муж-бизнесмен владеет там недвижимостью, дочь Клавдия родилась в Майами, имеет американское гражданство и свободно говорит на английском. В Америке, по информации СМИ, у Орбакайте есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке.

Словом, теперь коллекцию зарубежных паспортов она вполне может пополнить израильском "дарконом". Знаменитая мама и ее очередной муж в этом, конечно, помогут.

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Фото: Дни.ру
Автор: 14 ноября 2022, 11:49 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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