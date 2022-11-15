Прощайте, сауны со сладкими мальчиками: закон о запрете гей-пропаганды пустит по миру красавца Колдуна

Дмитрий Колдун давал концерт в гей-сауне лишь однажды – в декабре 2017-го. Но и сегодня, спустя пять лет, ему не могут забыть того жаркого во всех смыслах выступления. Хотя скоро, кажется, лавочка закроется.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ не только среди детей, но и среди взрослых. Как говорят, за пропаганду нетрадиционных отношений граждане будут наказываться штрафами в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, а юридические лица могут обязать выплачивать до 5 миллионов рублей и приостановить их деятельность.

И хотя в окончательное редакции закон еще принят, злачные места столицы для адептов однополых отношения уже засуетились – над ними нависла угроза закрытия. Уже несколько заведений переформатировались с гомосексуальной аудитории на микс-публику и более не преподносят себя как гей-клубы. Но главное, в них теперь нет "темных комнат", где всегда можно было найти быстрый и анонимный секс. Собственно, ради этой забавы, ради приключений на свою ж... многие сладкие парни в клубы и ходили.

Поскольку теперь лавочку прикрыли, то посетителей в клубах явно станет меньше. А значит, и приглашать туда артистов, типа Дмитрий Колдуна, Ольги Бузовой, Сергея Лазарева, которые обожали петь в гей-заведениях, будут значительно реже. И есть риск, что тот же Колдун пойдет по миру!..