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В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг

В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг

В самом модном ресторане Москва-сити состоялась презентация клипа Алины Делисс "Молитва". Стильная, искренняя, запоминающаяся работа в виде небольшого пронзительного фильма – эта словно бы отражение души Алины. И слова из этой песни проникают сразу в сердце. Поздравить Делис этой яркой премьерой пришел ее давний друг певец Дмитрий Колдун. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с редко появляющемся в Москве артистом.
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По словам Дмитрия, в российскую столицу он прилетел на съемки в очередном сезоне популярного музыкального шоу на федеральном канале. Правда, по условиям контракта, называть его пока нельзя.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Запись всех выпусков будет длиться полтора месяца. И все это время певец не увидится с живущей в Минске красавицей-женой Викторией Хамицкой, в отношениях с которой находился со школы. Они женаты уже 9 лет, но как дается им жизнь в разлуке, как справляются их молодые и жаждущие любви тела с вынужденным сексуальным воздержанием?

"Это не первое воздержание в моей жизни, – заверил Колдун. – Например, когда я в 2006 году был на "Фабрике звезд", то обходился без секса четыре месяца. Решал проблему, что называется, подручным способом. Как, думаю, и многие".

Некоторое время назад другой участник шестой "Фабрики" Арсений Бородин признался: "Камеры были установлены буквально везде: в туалетах, ванных комнатах. Однажды камеры засняли, как Прохор Шаляпин онанировал, и это показали в эфире MTV. Тогда мы поняли, что камеры действительно снимают нас 24/7. Но без этого, конечно, было никуда. Мы же были молодые, кровь и гормоны у всех кипели".

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Публикация от Дмитрий Колдун (@koldunmedia)

Следующее серьезное воздержание у Колдуна случилось во время промотура "Евровидения". "Шесть месяцев тогда был без секса!" – вспоминает Дмитрий. Напомним, в 2007 году он с песней Филиппа Киркорова Work Your Magic на слова Карена Кавалеряна выиграл белорусский отбор. И в итоге на "Евросонге" занял 6-е место – высшее на сегодняшний день достижение Беларуси на этом смотре.

Но жена была готова к тому, что ее знаменитый муж не всегда сможет отдавать супружеский долг. "Мы на берегу договорились, что из-за моей работы возможно половое воздержание, – пояснил Дмитрий. – Поэтому это не было для супруги неожиданностью".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 15:07
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Все более-менее смазливые и известные молодые мужчины не обходятся без помощи Киркорова.
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