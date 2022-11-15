Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
Русский язык больше не пригодится: живущим в Израиле двойняшкам иноагента Галкина наняли учителя иврита
партнеры
Вторник
15 ноября
Лента новостей
10:27
Рак, мучения и смерть: Раздутого донельзя Баскова упекли в клинику
10:23
Прощайте, сауны со сладкими мальчиками: закон о запрете гей-пропаганды пустит по миру красавца Колдуна
10:08
Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине
10:05
Столичные ЖК с квартирами до 10 млн рублей
09:48
"Интересные и выгодные варианты": в декабре изменятся цены на недвижимость
09:44
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
09:39
"Осталась его хрупкой музой": Цымбалюк-Романовская трогательно помянула Джигарханяна в день смерти
09:02
"Сдуру": у пристрастившегося к бутылке Газманова начались проблемы в жильем
08:58
Большие проблемы: Удравшего за бугор внука Пугачевой скрутили полицейские
08:50
Даже гражданство ЕС не спасло: дочь Харатьяна за бугром растерзали осатаневшие русофобы
06:37
Сотка за концерт: Как прижатый к стенке Галкин* зарабатывает на сбившихся в стаи русских за бугром
04:22
В полку прибыло! Бомжующий по помойкам Панин назвал себя украинцем
02:17
Квартир в Новой Москве стало на 23% больше
00:09
Акиндин и Пигасий: что нельзя делать в праздник 15 ноября
22:24
Тест: отгадайте фильм с Мироновым по одной песне
21:47
Потерявшая стыд любовница Виторгана станцевала стриптиз на камеру: Сжала груди и виляет лобком
20:52
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
20:01
"Чужой детеныш": народ ахнул при виде обрюхаченной Арзамасовой после слухов об измене Авербуху
19:10
"Плюнула мне в лицо!": сбежавшая от Заворотнюк дочь откровенно о гнусном унижении
18:27
Лепс кусает локти: пылающая сексом Барановская променяла певца на юного красавца
18:24
Похищение, горе, уголовка: безутешная мать годами ищет украденного ребенка
18:13
Прошла любовь, завяли помидоры: Чумаков ушел от Ковальчук к пузатой миллионерше
17:34
"С приездом!": плюнувший на Варум Агутин попался с бабами в укромном месте
17:04
Каких работников нельзя лишать премии – ответил юрист
16:32
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
16:18
"Реанимировать бесполезно": усохшего на закате дней Маслякова закопали
15:45
Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир
15:10
Обосновалась в Париже и не позвала отца на свадьбу: как живет единственная дочь Диброва
15:06
Вот и все: в разводе скандалистки Маркл и забитого принца Гарри поставили точку
14:48
"Отец с сыном": Пропавший старик Крутой вернулся с новорожденным малышом на руках
14:33
После побега мужа страдающая странной болезнью Савельева легла под нож
14:16
"О боже!": Покрывшегося жуткими пятнами 53-летнего Пригожина не смогли спасти
14:05
Что такое флиппинг и в чем его специфика?
13:56
Обделавшаяся Кудрявцева потеряла сознание: Внезапно начались роды
13:38
"Сейчас в стране нелегкое положение": Продюсер подтвердил намерения Долиной покинуть Россию
13:36
"Я беременная": Готовящаяся к родам на старости лет Васильева показала свое огромное пузо
13:09
Дороги Подмосковья подготовили к гололеду
12:53
Актриса Волкова выскребла из дочери окровавленный плод: Режьте
12:27
В Подмосковье дети проломили крышу иномарки
12:15
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
12:05
Полная неизвестность: Узнавший о болезни дочери молодой муж отвернулся от Кудрявцевой
12:01
Чернокожий мальчик: Пузатая 45-летняя Орлова пустилась босиком в пляс от восторга
11:49
Как у мамы: что известно про израильский паспорт американской литовки из России Кристины Орбакайте
11:48
Под Челябинском три человека погибли после лобового столкновения иномарок
11:28
"Это сделал Филипп Киркоров": выпотрошенная Виктория Боня приползла домой после нападения
11:14
"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
11:00
Подлый Маликов бросил семью без копейки: А чем я могу помочь?
10:44
Траты на рекламу новостроек выросли на 75%
10:31
"Жизнь продолжается": Лель ответила на вопрос об отъезде за границу вслед за Пугачевой
10:12
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Счастлива": сияющая Орбакайте с округлившимся животом принимает поздравления
"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир
Полная неизвестность: Узнавший о болезни дочери молодой муж отвернулся от Кудрявцевой
"Как Дюймовочка и Крот": сверкающая задом на яхте Проскурякова опозорила Николаева на весь мир
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине

Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине

Никиту Михалкова в последние дни не очень уважали.
прочитано 144 раза

Престарелого режиссера уж слишком часто критикуют – как обозреватели светской жизни, так и коллеги по творческому цеху. Недавно, к примеру, очередной удар под дых он получил от Отара Кушанашвили. Журналист напомнил Никите Михалкову о старых обидах и предал огласке историю, когда мэтр, якобы, ударил ногой человека.

ПО ТЕМЕ

"Вымирает": Вякающий из-за бугра на россиян Панин выживает на жалкие копейки

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Как оказалось, обиды на режиссера таит не только он. Накануне о своем отношении к 77-летней звезде рассказал Алексей Панин. Они вместе, к слову, когда-то работали в одном проекте – в нашумевшей картине "Жмурки". Тогда и на протяжении долгих лет мэтр отечественного кинематографа был для актера настоящим авторитетом, но сейчас он его, как влиятельного человека, для себя похоронил.

Алексей Панин, сидя на чужбине, заявил, что для него весь вес Никиты Михалкова закончен. "Все, что он несет, для меня абсолютно неприемлемо", – сказал оскандалившийся артист. Впрочем, относиться к словам звезды кино серьезно не стоит, ведь он, как известно, в последнее время с особым удовольствием нападает как на бывших коллег по цеху, так и на своих соотечественников.

Вспомнить хотя бы, как недавно он огорошил народ высказыванием о том, что у россиян в голове вместо мозгов "плавленный сырок". А еще словесно нападал на Дмитрия Дюжева, раскрывая нелицеприятные истории из его жизни. В общем, от актера пострадала не только Никита Михалков.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Никита Михалков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 10:08 Источник: Телеграм-канал Алексея Панина ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барских, Панин, Макаревич: составлен позорный список артистов

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру

Ни стыда, ни совести
Шоу-бизнес

Лепс кусает локти: пылающая сексом Барановская променяла певца на юного красавца

Все очевидно
Шоу-бизнес

Даже гражданство ЕС не спасло: дочь Харатьяна за бугром растерзали осатаневшие русофобы

Так и не стала мамой
Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной

Вызывали скорую

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Регионы

Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+