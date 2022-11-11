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Шоу-бизнес
"Она одна во всем мире": Киркоров встал на защиту Пугачевой

"Она одна во всем мире": Киркоров встал на защиту Пугачевой

Филипп Киркоров возненавидел всех предателей России. Кроме одной женщины.
прочитано 220 раз

Российский певец Филипп Киркоров стал новым гостем авторской программы Алены Жигаловой "Алена, блин" на "Ютуб", где рассказал о причине недавнего срыва на журналистку, мате при своих детях и предательстве России. Речь зашла и о покинувшей страну певице Алле Пугачевой.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Филипп Киркоров попросил Аллу Жигалову перестать писать грязные сплетни про Аллу Пугачеву. Несмотря на то, что он с ненавистью высказался в адрес тех, кто предал страну, персона Примадонны осталась для него неприкасаемой.

"Прекрати писать про Аллу. Оставь певицу в покое. Не надо обсуждать. Она уже столько сделала. В 2025 году будет 50 лет, как она певица номер один. В 75-м году она спела "Арлекино" и стала супер звездой. Ни одна певица в мире, ни одна певица в нашей стране 50 лет певицей номер один не было. Она одна во всем мире. Оставь ее в покое, пожалуйста. Пусть другие обсуждают, че ты лезешь? Оставь великую певицу в покое", – сказал Киркоров.

Певец отметил, что Алла Пугачева легендарная певица, а также просто женщина, мать и бабушка с прекрасными детьми и внуками. Киркоров заявил, что Пугачева – гордость России, на ее песнях выросли все. Также Киркоров подчеркнул, что прожил с Пугачевой 10 лет

"Я знаю эту женщину очень хорошо, и я понимаю в какой-то степени ее поступок. Прекрасно понимаю", – заключил Киркоров.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2022, 21:14 Источник: Super/ "Ютуб" • Требует проверки
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