"Из игровой борьбы в настоящую": кто распускает кулаки в семье Пынзарь

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится подробностями воспитания детей в своей семье. 36-летняя блогерша замужем за другим участником проекта Сергеем Пынзарем, и вместе пара воспитывает двоих сыновей — Артема и Давида.
Характеры у мальчиков, по рассказам Дарьи Пынзарь, совершенно разные: яркий темперамент и упрямство Давида абсолютно противоположны альтруизму и мягкости Артема. Тем не менее, Дарья старается давать детям одинаковые возможности для всестороннего развития.
Так, наследники занимаются и творчеством, и спортом. Из последних увлечений мальчиков пользователи отметили бокс. Давид и Артем уже полгода ходят на тренировки.
"Последние полгода я постоянно в роли посла мира, потому что из игровой борьбы перерастает в настоящую", — рассказывает Дарья. Кроме этого, дети любят отрабатывать друг на друге боксерские приемы, а папа Сергей часто и сам тренирует их борьбе. Вот и получается, что в семье Дарьи Пынзарь трое мужчин распускают кулаки.
Поклонники часто интересуются, хочет ли Дарья Пынзарь родить девочку. Блогерша старается не раскрывать эту тему, но заявляет, что третий ребенок для нее — это большая ответственность, к которой она пока не готова.