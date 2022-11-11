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Шоу-бизнес
"Из игровой борьбы в настоящую": кто распускает кулаки в семье Пынзарь

"Из игровой борьбы в настоящую": кто распускает кулаки в семье Пынзарь

Дарья Пынзарь поделилась семейными разборками.
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Экс-участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится подробностями воспитания детей в своей семье. 36-летняя блогерша замужем за другим участником проекта Сергеем Пынзарем, и вместе пара воспитывает двоих сыновей — Артема и Давида.

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 Дарья Пынзарь (Черных)

Дарья Пынзарь (Черных) участница "Дома-2"

Характеры у мальчиков, по рассказам Дарьи Пынзарь, совершенно разные: яркий темперамент и упрямство Давида абсолютно противоположны альтруизму и мягкости Артема. Тем не менее, Дарья старается давать детям одинаковые возможности для всестороннего развития.

Так, наследники занимаются и творчеством, и спортом. Из последних увлечений мальчиков пользователи отметили бокс. Давид и Артем уже полгода ходят на тренировки.

"Последние полгода я постоянно в роли посла мира, потому что из игровой борьбы перерастает в настоящую", — рассказывает Дарья. Кроме этого, дети любят отрабатывать друг на друге боксерские приемы, а папа Сергей часто и сам тренирует их борьбе. Вот и получается, что в семье Дарьи Пынзарь трое мужчин распускают кулаки.

Поклонники часто интересуются, хочет ли Дарья Пынзарь родить девочку. Блогерша старается не раскрывать эту тему, но заявляет, что третий ребенок для нее — это большая ответственность, к которой она пока не готова.



КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Дарья Пынзарь. Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2022, 06:51 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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