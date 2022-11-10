"Моют мне кости": первая и третья жены плетут интриги за спиной экс-"на-найца" Соколова

Певец и танцор Павел Соколов в 1991—1997 годы работал артистом балета в группе "На-На", а потом стал и солистом. В коллективе он оставался до 2008 года. Но его личная жизнь оставалась в тени. Корреспондент "Дни.ру" исправил это и поговорил с 48-летним артистом.



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