"Сволочь и засранец": покинутый всеми Алибасов отчитал бывшего "На-Нанайца" Соколова

Певец и танцор Павел Соколов в 1991—1997 годы работал артистом балета в группе "На-На", а потом стал и солистом. В коллективе он оставался до 2008 года. О том, как 48-летний артист сегодня ладит с 75-летним основателем "На-На" Бари Алибасовым, он рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

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