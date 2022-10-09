"Стал зверствовать": Сменивший страну Дибров довел жену до больницы

Дмитрий Дибров – популярный телеведущий, у которого за годы его работы собралась целая армия поклонниц. Рядом с ним, тем не менее, вот уже 13 лет находится его супруга Полина Диброва. На днях его жена попала в больницу...



Дмитрий Дибров уже 13 лет женат на Полине Дибровой. Супруга подарила ему троих сыновей: Александра, Федора и Илью.

К сожалению, это не могло не сказаться на фигуре: грудь, а это главное богатство каждой женщины, стала выглядеть менее задорно. На этой части фигуры сказалось и то, что совсем недавно Полина похудела: довела все тело до идеала. Все, кроме одной детали...

Дмитрий, по признанию Полины, ее поддержал в этом решении. Впрочем, это и неудивительно: каждый мужчина хочет, чтобы его женщина была самой красивой. А вспомнить еще про то, что в столице так много конкуренток, которые бы хотели поближе познакомиться со знаменитым телеведущим... Так что, можно сказать, что Дмитрий сам довел жену до больницы.

Накануне Полина Диброва поделилась в своем блоге видео: в сверкающем платье она дефилирует перед камерой, показывая свою фигуру. Видео взято из летних "запасов", поскольку, судя по подписи, женщина только отходит после операции, но адские муки уже позади. Порадовалась жена Дмитрия Диброва тому, что болевых ощущений у нее стало меньше, а аппетит наоборот появился.

"Стал зверствовать", – написала она про желание съесть побольше.

Напомним, что недавно Дмитрий Дибров сменил страну: он был приглашен на День Рождения, где всем присутствующим сделали грим и предоставили костюмы. Сделано это было для того, чтобы каждый гость мог перенестись в атмосферу произведения "Алиса в стране чудес".

