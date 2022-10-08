Богомолов собирает деньги на переезд: Задрал цены на билеты

Фамилия Константина Богомолова в строке "режиссер спектакля" теперь является знаком: постановка будет широко обсуждаться. Напомним, в мае 2019 он был назначен худруком Театра на Малой Бронной, где начал шокировать и покорять пубику своим театральным видением.
Один из последних спектаклей Константина Богомолова был на днях показан на сцене Московского театра им. Чехова. Как и следовало ожидать, нашлись те, кому ни постановка, ни сама личность режиссера не по вкусу.
Журналист Михаил Шахназаров грубо и жестко обозвал мужа Ксении Собчак. По его мнению, во главе театров сегодня стоят непрофессионалы, показывающие не спектакли, а исключительно фарс.
Впрочем, данные от агрегаторов билетов доказывают обратное: на спектаклях царит полный аншлаг, пусть и спрос задрал цены на билеты. Стоимость их разнится от 2 до 12 тысяч рублей в зависимости от близости сектора к сцене.
Хейтеры, впрочем, не преминули возможности позлорадствовать, что Богомолов собирает деньги на переезд. Это расхожее мнение после того, как всю семью, включая бывших супругов пары Собчак-Богомолова, видели у посольства Израиля.