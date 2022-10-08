Известный модельер выгораживает опальную предательницу Пугачеву: Не заслужила этого

На прошлой неделе Алла Пугачева вновь улетела из России. Как считают обыватели, в последний раз. Ведь с собой она утащила все документы на детей, необходимые для поиска нового учебного заведения, а приезжала, по мнению некоторых, специально для того, чтобы продать семейный замок в деревне Грязь.
Многие экс-поклонники Пугачевой не могли пережить то, что в такой тяжелый для страны момент она уехала, а потому не смогли удержаться от негативных комментариев. Поступила как настоящая предательница, считают пользователи интернета.
Молча стерпеть такой поток откровений Алла не смогла: грубо проехалась по тем, кто раньше платил деньги за ее концерты. ""Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла.", – желчно выплюнула она, обозвав недовольных фанатов "холопами" и "рабами".
Впрочем, даже после этого нашлись те, кто выгораживает опальную певицу. Известный модельер Игорь Гуляев попросил общественность любить и уважать Аллу Пугачеву, которая, по его словам, является для многих "ориентиром в профессии и жизни".
"Не обижайте. Не заслужила этого. Дайте Алле Борисовне наслаждаться жизнью и нянчить деток", – миролюбиво высказался он.