Около полумиллиона: на что ушли выделенные Пугачевой на похороны Моисеева деньги

На Троекуровском кладбище Москвы началась церемония прощания с Борисом Моисеевым. Правда, Аллы Пугачевой, которая еще в начале 80-х заметила талантливого танцора и пригласила работать в своем шоу, на панихиде нет.

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