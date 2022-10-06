"Продажная сущность": кто "крышевал" Пугачеву за пресмыкательство с геями

Имя Аллы Пугачевой не сходит с афиш и новостных заголовков. Поводом послужил, увы, не творческий вечер воспоминаний, а скандальные выходки Примадонны. Сейчас Алла Борисовна спешно покидает страну, забирая детей из школы и выставляя на продажу роскошный замок. Об этом сообщает агентство URA.RU.
Жизнь Аллы Пугачевой всегда тесно переплеталась с жизнью страны. Недоброжелатели заметили, что сейчас взгляды Аллы Пугачевой резко изменились. Если раньше она всецело поддерживала события страны, то в настоящем — яростно критикует. Один из общественных деятелей Павел Пожигайло считает, что во всем виноваты деньги. "Среди "звезд" много людей совершенно определённой продажной сущности. Такие актеры и музыканты готовы на все за деньги", — цитирует слова Пожигайло Царьград.
Другой источник Царьграда добавляет, что интерес Пугачевой к деньгам был настолько силен, что заставлял ее буквально пресмыкаться с геями и быть вхожей в "голубое лобби". Доподлинно неизвестно, кто "крышевал" такую связь, но коллеги-журналисты выделяют нескольких покровителей Аллы Борисовны. Это и представители власти, и гендиректор "Ростеха", и друзья-олигархи...
Помогут ли прежние связи Алле Борисовны — неизвестно. По сообщению RT, Аллу Пугачеву собираются проверить на новую статью о дискриминации, а также намереваются изучить доходы певицы.