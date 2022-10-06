Рискующая остаться без звания народной артистки Пугачева учинила грязные разборки: Закройте уже рот!

В последнее время все только и говорят о Примадонне российской эстрады. Сначала она внезапно для всех вновь покинула Россию, не пробыв дома и месяца, а потом оскорбила россиян. В микроблоге артистки появилось гневное послание. "Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла..." – написала Алла Пугачева.
Брошенная певицей фраза стала поводом для гнева не только народа, но и многих публичных личностей. В частности Виталий Милонов заявил, что планирует инициировать лишение звезды государственных наград. Так что, Примадонна рискует остаться без звания народной артистки России.
Однако предложение депутата оценили не все. На сторону Аллы Пугачевой встал Иосиф Пригожин, который призвал оставить ее в покое и не отбирать "выстраданные", честно заработанные достижения. Политику продюсер ответил достаточно резко, посоветовав уделять время своим "депутатским обязанностям" и обращать внимание на более серьезные вопросы в его стране.
"Закройте уже рот со своей вонючей, долбанной риторикой, вот что хочется сказать, закройте свои рты", – разразился гневной тирадой муж Валерии.
Таким образом, Алла Пугачева, сама того не подозревая, учинила грязные разборки между знаменитостями.