Россияне рыдают: Пересильд настиг печальный конец после полета в космос

Знаменитая блондинка пошла на серьезный шаг: приняла предложение режиссера Клима Шипенко сняться в фильме "Вызов". Актрисе предстояла непростая задача – вместе со своими партнерами по картине отправиться в космос. За полетом Юлии Пересильд наблюдала вся страна!
Накануне в микроблоге звезды появилась новая публикация. Она сообщила о том, что ее настиг поистине печальный конец: съемки нашумевшего фильма, которому она без преувеличения отдала свою душу, завершились. Судя по настроению поста, артистке действительно грустно прощаться с этим периодом своей жизни.
Работа над картиной "Вызов", по признанию самой Юлии Пересильд, круто изменила ее жизнь – поделила на до и после. Неудивительно, ведь далеко не каждый решится на такой смелый шаг – покорить космос, при этом всю жизнь посвящая себя совершенно другому ремеслу. Теперь Климу Шипенко предстоит смонтировать отснятый материал, так что, фильм уже приближается к моменту выхода на экраны.
Актриса в своем микроблоге посвятила слова не только ленте, но и заботе о собственной планете. "Там наверху становится ясно, что наш маленький шарик создан для любви...И так хочется сберечь его", – написала она. Эта фраза растрогала многих поклонников до глубины души и даже заставила кого-то из россиян рыдать!
"Юлечка, я прочитала ваши слова и плачу...как точно сказано за наш мир. И как это все актуально", – такой комментарий появился на странице Юлии Пересильд.