"Кина не будет": свинтившая под шумок патриотка Пересильд решила не возвращаться

В личном блоге она поделилась финальными кадрами со съемок фильма "Вызов", ради которого ей пришлось полететь в Космос. В путь к далеким галактикам Юлия Пересильд свинтила под шумок, пока коронавирус стращал людей по всему миру. Одни восхищались смелым шагом звезды, а другие корили ее и создателей картины за бессмысленную растрату госказны.
Теперь же артистка прочно стоит на ногах и подвергается силе гравитации. Работа над патриотичным фильмом подошла к концу, блондинка вернулась на сцену театра и начала уделять время семье.
Дети так соскучились по актрисе, что вынудили ее дать серьезное обещание. Юлия Пересильд дала дочерям слово, что в космос больше не отправится. Собственно, о своем решении не возвращаться на МКС звездная мать и поведала взволнованной публике — назад дороги нет.
Пользователи Сети отреагировали на сообщение актрисы, также народ обсудил фильм "Вызов". Его выход на экраны планируется в апреле следующего года, что известно не каждому потенциальному зрителю. Оттого в комментариях и посыпались едкие фразы, очерняющие репутацию знаменитости.
"А кина не будет... бабло потратили ни на что. Лучше бы больницы отремонтировали", — гласит замечание на страничке Юлии Пересильд.