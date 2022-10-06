Решила избавиться: жену сгорающего от рака Юдашкина сняли с молодым мужиком

Как известно, знаменитого модельера в свое время настигла серьезная болезнь. В 2016 году она стал сгорать от рака, поразившего сначала почки, а позже метастазами распространившегося по всему телу. Поддерживает кутюрье его супруга Марина. В Сети даже появлялось видео, на котором бизнесвумен помогает идти еле передвигающемуся Валентину Юдашкину.
Стоит признать, что знаменитая блондинка – героическая женщина. Но еще больше поклонников восхищает тот факт, что несмотря на заботу о мужу, она не забросила себя: развивается как карьерном плане, так и внешнем. Что уж говорить, в свои 64 года женщина выглядит потрясающе, а в цифру в ее паспорте верится с трудом.
Впрочем, супруга Валентина Юдашкина не скрывает, что с удовольствием прибегает к процедурам красоты. Так вот на днях Марина на какое-то время оставила своего возлюбленного ради похода в одну из столичных клиник. Там-то ее и засняли с молодым мужчиной-специалистом.
Как оказалось, в его кабинет бизнесвумен отправила родная дочь. Светская львица призналась, что все никак не могла пойти на этот шаг. Но наконец-то решилась избавиться от пигментных пятен и пройти процедуру омоложения на генном уровне. И, судя по счастливому выражению лица на фотографии, опубликованной в личном блоге жены Валентина Юдашкина, походом к специалисту она осталась довольна.