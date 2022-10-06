"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке

Семья Примадонны окончательно покинула Россию. Приехавшая ненадолго Алла Пугачева, судя по всему, занималась документацией и оформлением необходимых документов. Ведь сразу после ее очередного отъезда в Сети появилось объявление о продаже роскошного замка в деревне Грязь за миллиард рублей. Вероятно, звездное семейство сжигает все мосты и больше никогда не появится на родине. Именно поэтому Пугачева не побоялась и открыто наплевала на россиян.
Перед отъездом в аккаунте Пугачевой появилась гневная отповедь: "Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла... Были холопами, стали рабами".
Это обращение ужасно оскорбило россиян. Под публикацией в комментариях Пугачеву заплевали бывшие поклонники. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, могут ли в отношении Пугачевой возбудить уголовное дело. Представители общественной организации "Ветераны России" обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать хулиганское и хамское поведение 73-летней артистки. Письма с соответствующей просьбой разослали генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю СК РФ Александру Бастрыкину и в Администрацию президента. Адвокат уверен, что пока причин для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой нет, сообщает Пятый канал.
Вопрос экстрадиции Пугачевой может возникнуть лишь после экспертизы ее слов, которая докажет виновность. Тогда может быть принято принято решение о заочном аресте и выдан "международный ордер в Интерпол о задержании". Пока Пугачевой ничего не угрожает.