"Это чудовищно": Власова высказалась об отмене былых заслуг Пугачевой и лишении звания Народной

Аллу Пугачеву сегодня бранят все, кому не лень. Политики и коллеги по цеху требуют лишить ее звания Народной артистки СССР, проверить законность доходов, запретить к эфиру песни. Актриса, певица и композитор Наталия Власова в ужасе от этой вакханалии. О чем и заявила корреспонденту "Дни.ру" на ежегодной премии Fashion People Awards в ресторане BackStage.

"Я с детства росла на песнях Аллы Борисовны, – признается Наталия Власова. – И от того, что она была в моей жизни, я больше любила свою страну. Уверена, что она тоже любит Россию, и именно эта любовь и позволяет ей сейчас смело высказывать свое мнение".

"Мы познакомились в конце 1999 года, когда она пригласила меня с песней "На тебя обиделась" участвовать в последних "Рождественских встречах", которые снимались у нее на даче (потом съемки были в театрах, казино и дворцах спорта Прим. ред.) – вспоминает Наталия. – В ту пору мне был только 21 год. И Пугачева сделала так, чтобы я себя чувствовала полной сил, чтобы мне было комфортно и круто. Она любит талантливых людей и помогает им – это ее правило".

Власова всегда смотрела на Пугачеву с обожанием. И никакие политические ветры не изменяет ее доброго отношения к Примадонне. "Я не могу понять, как текущая политическая ситуация может влиять на достижения человека, как может она отменить его прошлые заслуги, – недоумевает Власова. – Звание Пугачевой дали в 1991 году, и не нам его отменять. Пугачева заслужила быть Народной всеми своими годами на сцене, всеми своими песнями, всеми поступками и фантастическим талантом".

Что же касается желания проверить законность доходов и недвижимости Пугачева, то и тут Власова занимает принципиальную позицию. "Она честно заработала каждый кирпич в доме, где живет, заслужила право быть где хочет и с кем хочет, – подчеркивает Власова. – Сделала в этой жизни все, что было возможно, и теперь имеет право на свободу выбора и высказываний. Что она сейчас и делает. Хотя многие другие боятся высказывать свою позицию прямо".

Напомним, в своей недавней отповеди из Израиля Примадонна написала: "Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".



"Человек не может быть ограничен в свободе слова, свободе мнения, свободе передвижения, – считает Власова. – Пугачева находится там, где ей в данный момент комфортнее, и это ее личный выбор и безусловное право. Но это вообще никак не связано с ее творчеством. Она всю жизнь посвятила службе своему народу и никого не предавала, никому не изменяла. А то, что сегодня запрещают ее песни, это чудовищно".