Косые глаза и рот набекрень: Гагарину не узнать после резкого похудения

Известная певица и наставник шоу "Голос" Полина Гагарина часто радует подписчиков новыми фотографиями и видео в социальных сетях. Там исполнительница хита "Кукушка" рассказывает о новых песнях, съемках и подробностях личной жизни.
Благодаря снимкам, поклонники быстро замечают любые изменения во внешности кумира. Например, уже давно в комментариях обсуждают вес вокалистки. Фанаты в один голос твердят: блондинку не узнать после резкого похудения.
Некоторые всерьез переживают за здоровье Полины Гагариной, ведь излишняя худоба сулит множество болезней. RT предостерегает: к похудению и к готовке впрок нужно относиться с особым вниманием. А URA.RU пишет, что на изменения массы тела серьезно влияет недосып.
Между тем свежее видео на просторах Сети озадачило поклонников артистки. Звезда выложила видео из звукозаписывающей студии с набросками нового трека. В такт музыке исхудавшая наставница шоу "Голос" двигалась не только телом, но и лицом.
Не все подписчики, особенно среди взрослой аудитории, любят такие кривляния на камеру. Для них косые глаза и рот набекрень — это не шутливые кадры, а признаки глупости и необразованности. Неудивительно, что Полину Гагарину сразу же попросили перестать дурачиться, а почаще делиться с поклонниками красивыми фотографиями и роскошным нарядами.