"Сменил ориентацию": переживший два выкидыша Билан обратился к фанатам

Заслуженный артист России Дима Билан считается одним из самых завидных женихов отечественной эстрады. 40-летний певец до сих пор остается холостяком. Периодически злые языки начинают искать причину любовных неудач музыканта в его ориентации, намекая, мол он больше тяготеет к мужчинам. Однако сам исполнитель никогда не скрывал своего желания создать крепкую традиционную семью.
Так, в 2019 году победитель главного международного музыкального проекта "Евровидение" раскрыл подробности личной жизни. Артист признался, что мечтал стать отцом, однако неудачные попытки родить ребенка довели его до бутылки. Об этом сообщали "Дни.ру".
Исполнитель хитов "На берегу неба", "Невозможное возможно", "Молния", "Я просто люблю тебя", "Часы" и других подчеркнул, что планировал отказаться от мимолетных связей ради семейного благополучия. Дима Билан рассказал, что его девушка была дважды беременна, но оба случая не увенчались успехом.
Отношения пошли на спад, а раздосадованный потерей будущих детей певец пристрастился к крепким напиткам. Меж тем, нелицеприятные намеки про его ориентацию так и не прекратились.
На днях Дима Билан выложил в социальные сети фото с коллегой по проекту "Голос" Полиной Гагариной. Он обратился к фанатам и спросил, ждут ли они нового клипа. В ответ подписчик с ником toptoptopaz решил позлорадствовать. "Он сменил ориентацию", – написал в комментариях к фото пользователь.