"Вместе они не живут": в деле о разводе Собчак и Богомолова поставлена точка

Известная российская телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов поженились три года назад. Эпатажная свадьба стала первым звоночком, подсказавшим, что пожить тихой, спокойной, семейной жизнью у звездной пары не получится. Скандалы буквально преследовали этот брак, и вскоре появились слухи о разводе.
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной очень редко высказывается в социальных сетях о семейной жизни, в основном он делится с подписчиками творческими историями. Журналистка тоже мало говорит о браке – ее социальные сети больше ориентированы на политические темы. Да и появляются они вместе довольно редко.
Отсутствие в публичном поле семьи вполне объяснимо. Константин Богомолов занят работой в театре, а Ксения Собчак постоянно пропадает на съемках. Даже слухи о беременности экс-ведущей телепроекта "Дом-2" не позволяют поклонникам поверить, что жизнь у звездной четы наладилась.
Вот и шоумен, постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев не верит, что супруги счастливы в браке. Он поставил точку в этом вопросе заявлением, что Ксения Собчак и Константин Богомолов уже не живут друг с другом.
"Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем. Вместе они не живут", – подчеркнул Рустам Солнцев.