"Он в минусе": названа причина экстренного отъезда Пугачевой к Галкину*

73-летняя российская певица Алла Пугачева в очередной раз покинула Россию вместе с детьми, и поклонники предполагают, что это уже навсегда. Певица продает свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. Фанаты гадают, зачем же тогда Пугачева возвращалась, и почему снова улетела к Галкину* (признан иноагентом Минюстом РФ)? Судя по всему, она возвращалась на родину после полугодовалого отсутствия, чтобы уладить кое-какие дела с недвижимостью.
Пугачева забрала с собой детей, девятилетних Лизу и Гарри, и отправилась за границу, где она звездная семья воссоединится. Напомним, признанный иноагентом шоумен Максим Галкин продолжает строить карьеру юмориста-сатирика за рубежом и активно подшучивает над россиянами и страной, которая сделала его известным.
Нумеролог, таролог и психолог Элена Гамаюн считает, что этот год будет самым непростым для Аллы Пугачевой. Все дело в том, что картам таро у нее с 73 до 74 лет идет 12-й аркан, который имеет двойное дно.
"Если он в минусе, то это означает стать жертвой. Если же в плюсе – будет помогать людям. Какое направление она выберет сейчас, так и будет жить дальше", – рассказала эксперт.
По словам таролога, Пугачеву на родине могут сделать неким козлом отпущения и спустить на нее собак. С 74 до 75 лет у Пугачевой включается девятка – это карта Мудрец-отшельник. В минусе это означает внутреннее одиночество, переосмысление жизненного пути, его анализ. Это может привести к депрессии, тоске и другим негативным эмоциям. В плюсе же девятка – это мудрость, умение поделиться своим опытом, научить кого-то чему-то.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.