"Бездарную старуху" Пугачеву проводили в последний путь: Забыть о ней навсегда

В эксклюзивном разговоре с Пятым каналом музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой. По слова шоумена, "бездарную старуху" Пугачеву давно пора забыть, а поклонникам — перестать слушать ее творчество.
Музыкальный критик считает, что Алла Борисовна абсолютно неталантлива и делать в стране ей больше нечего. "Хочу, чтобы никогда сюда не приезжала. Но боюсь, мое желание несбыточно просто. Хочу забыть о ней навсегда", — говорит Соседов и добавляет, что ему неинтересно что-либо, связанное с этой женщиной.
Ранее, поклонники Аллы Пугачевой заметили, что коллеги буквально проводили артистку в последний путь. Кто-то тихо прекратил со звездой общение, а кто-то публично отрекся. Многие звезды шоубиза открыто негативно высказались о Примадонне, считая, что своими заявлениями она лишь бездумно поддерживает опального супруга. Тот, в свою очередь, пока не сделал ни одного публичного заявление в поддержку жены.
Агентство URA.RU сообщает, что на днях Алла Борисовна выложила новый провокационный пост у себя в социальных сетях. Сообщение вызвало бурную дискуссию в комментариях. RT добавляет, что певицу призвали проверить на предмет дискредитации российской армии.