Сверкнувшую лысой черепушкой дочь Кончаловского отправили лечиться: Более гуманный способ

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария любит экспериментировать со своей внешностью. Девушка ярко красит волосы и заплетает необычные косы, сверкая лысой черепушкой под ними.
Своими образами Мария Кончаловская делится с подписчиками в социальных сетях. На днях она поделилась новой фотографией и рассказала небольшую историю о себе.
Мария откровенно поделилась, что испытывает тревожность. Но дочь Кончаловского не позволяет тревоге взять верх над разумом и поделилась несколькими способами борьбы с этим неприятным чувством. Все описанные способы так или иначе связаны с внешностью Кончаловской — тату, смена прически или необдуманные покупки.
В конце поста Мария спросила у подписчиков, какие способы борьбы с тревогой работают для них: "Кто знает более гуманные способы справляться?" Так, подписчики буквально отправили Марию лечиться к психологу, ведь, по их мнению, это самый лучший способ борьбы с тревожным состоянием.
Кроме этого, поклонники дочери Егора Кончаловского посоветовали девушки больше уходить в творчество. Но, скорее всего, у Марии нет с этим проблем. Девушка и так учиться на дизайнера одежды, а значит творчества в ее жизни должно быть достаточно.