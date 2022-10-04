"Оказалась никому не нужна": говорящую исподтишка обиженку Пугачеву поставили на место

Жизнь Аллы Пугачевой за последние месяцы перевернулась с ног на голову. Спешный отъезд из России, скитание по заграницам, скандальное возвращение и новый переезд. На протяжение нескольких месяцев звезда советской и российской эстрады отбивалась от злых языков и грязных слухов.
Покинув Россию во второй раз, Алла Пугачева решила высказать все, что думает о своих недоброжелателях. В своих социальных сетях артистка написала, что чувство ненависти к этим личностям все это время было взаимным.
Не все оценили такой шаг и поверили в искренность слов Аллы Борисовны. Блогер и писатель Лена Миро проанализировала жизнь Примадонны и сделала интересные выводы. По ее мнению, Пугачева почувствовала, что в старую "тусовку" ее больше не принимают, включила "обиженку" и начала оскорблять бывших друзей.
"Не получилось вернуть то, что было? Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела", — рассуждает Лена. Блогер добавляет, что пост вышел не в обычное время, а только после отъезда Пугачевой из России. В конце Миро поставила говорящую исподтишка звезду на место: "Пугачева прямым текстом показала... Себя".