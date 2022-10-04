67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем

Каждая премьера в "Геликон-опере" становится событием не только театральной, но и светской Москвы. Здесь собираются все сливки общества – артисты и политики. Такие статусные события пропускать нельзя – спектакли "Геликона" задают тренд в театральной жизни, показывая тот высочайший уровень режиссеры, сценографии и исполнительского мастерства, на который все потом равняются. прочитано 660 раз 33-й сезон театр "Геликон-опера" открыл премьерой "Богемы". Дмитрий Бертман пригласил для ее постановки лауреатов конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-опера." Елизавета Корнеева, Дмитрий Отяковский, Михаил Сабелев и Ляйсан Сафаргулова поставили по одному акту, но при этом выработали общее художественное решение, концепцию и историю. ПО ТЕМЕ "Слава Египту! Слава героям!": премьера "Аиды" в "Геликоне" оказалась очень злободневной Получилось креативно и смело, опера конца XIX века оказалась очень современной. Привычные классические герои здесь заказывают пиццу, носят дреды, платят картой, едят попкорн и даже ходят на дискотеку, где среди неоновых огней танцуют под музыку... Пуччини. Мы видим созвучную нашему времени историю, где поэт Рудольф, художник Марсель,, философ Коллен и музыкант Шонар оказываются не в маленькой мансарде Латинского квартала, а в заводском цеху с охранником. Шелест ткани и коробок, звук дрели и молотка – эта какофония все нарастает и превращается в музыку. А когда смена на этой текстильной фабрике оканчивается, начинается настоящая жизнь, полная веселья, огня и любви. Ирина Хакамада всегда любила все креативное, прогрессивное, смелое. Поэтому пропустить такую трактовку знакомой оперы она, конечно, не могла. На VIP-премьеру она пришла в компании молодого сексуального красавца, который любезно подавал напитки, улыбался, поддерживал спутницу за руку. На вид он казался даже моложе сына Ирины Муцуовны от первого брака – 44-летнего Даниила Котлярова. Интересно заметить, что 15 сентября исполнился год со дня смерти четвертого супруга Хакамады – бизнесмена Владимира Сиротинского. Он работал управляющим директором образовательной платформы для изучения и практики иностранных языков, был финансовым консультантом и предпринимателем. Позже Хакамада рассказывала, что с супругом она придерживалась свободных отношений и спокойно относилась к изменам. Хотя и поразительно, что такой роскошной и умной даме можно было изменять. СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

ФОТОРЕПОРТАЖ Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом