Сидящая за бугром Пугачева раскрыла истинное отношение к россиянам: Всегда терпеть не могла

Алла Пугачева наконец-то заговорила после своего очередного отъезда из России.

Месяца не прошло с момента, как Примадонна российской эстрады вернулась домой. Она сдержала обещание и приехала на родину к началу учебного года своих детей Лизы и Гарри. Поклонники и друзья ликовали, однако недолго: на прошлой неделе стало известно о том, что Алла Пугачева вновь улетела.

По данным журналистов, певица вновь сидит за бугром – в Израиле, где находилась с марта. То, что очередной отъезд артистки окажется у всех на слуху, было ожидаемо: в Сети на нее обвалилась волна критики. Кажется, что терпение россиян лопнуло. Не остались в стороне и публичные люди. Депутат Роман Худяков, к примеру, предложил лишить звездных супругов гражданства, а при попытке вернуться домой – "гнать в шею".

Но терпение лопнуло, кажется, и у самой Аллы Пугачевой. После длительного молчания она наконец-то заговорила и решила не стесняться в выражениях. В ее микроблоге появился настоящий манифест, обращенный к злопыхателям: в нем она раскрыла свое истинное отношение к россиянам, которые ее критикуют.

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла", – написала Примадонна.

Очевидно, что многих соотечественников задели слова звезды. Кто-то из поклонников упрекнул ее в излишней вульгарности в выражениях, а кто-то отметил, что и без нее в стране хорошо живется.

"Будто по ней кто-то плачет. Была распутной бабой и хабалкой, ею и осталась. Артистке такого уровня стыдно опускаться, публикуя такие "цитатки", – написали пользователи под постом Аллы Пугачевой.