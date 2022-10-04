"Не получалось": Собчак сделала шокирующее признание о ребенке после слухов о беременности

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала интервью режиссера Александра Молочникова признанному иноагентом журналисту Юрию Дудю, в котором мужчина поведал о разводе с юмористкой Екатериной Варнавой и несбывшиеся мечты.
Напомним, Варнава вышла замуж за Молочникова весной 2022 года. Пара мечтала улететь в США и нарожать там детей. Режиссер хотел, чтобы 37-летняя юмористка оставила карьеру в России и занималась домом и воспитанием наследников. Однако не сложилось. При этом сама Екатерина Варнава не комментирует ситуацию.
Ксения Собчак раскритиковала Александра Молочникова за его откровения на всю страну. По мнению журналистки, режиссер вынес сор из избы и вывалил излишние и неприглядные детали на всеобщее обозрение.
"Интимные вещи, про ребенка, что она его хотела, что-то там не получалось. Потом я чуть позже узнала, что Катя, например, вообще была не в курсе и не хотела, чтобы эти личные подробности упоминались", – заявила Собчак.
Ранее сообщалось, что Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о фейках в качестве свидетеля. Для ведущей это стало тревожным звонком.